Giornata Nazionale del Dialetto, domenica 17 gennaio. Le Pro Loco della Basilicata parlano dialetto con un video

In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto, di domenica 17 gennaio 2021, indetta dall’ Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, i giovani lucani operatori volontari del Servizio Civile Universale impegnati presso le sedi Pro Loco coinvolte nel progetto “Viaggio nel Patrimonio Culturale Lucano” hanno realizzato un video con delle espressioni tipiche del proprio dialetto locale e con la traduzione italiana del significato per difendere con fermezza la propria cultura linguistica.

«Una giornata importante per tutti noi quella del 17 gennaio – afferma Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata – ringraziamo l’Unpli nazionale per l’attività di salvaguardia del patrimonio immateriale messa in campo in questi anni, ottenendo il riconoscimento Unesco, consapevoli che la salvaguardia e la promozione dell’immenso patrimonio culturale del dialetto è una delle tante importanti attività che le Pro Loco di Basilicata devono portare avanti. Un plauso ai giovani lucani Operatori volontari del Servizio Civile Universale delle Pro Loco, che sono i protagonisti della nona edizione della Giornata Nazionale del Dialetto 2021 che hanno realizzato i video con un filo conduttore comune: i Dialetti lucani, segno di comune appartenenza e identità. In questo periodo così complicato è necessario rimanere legati e radicati alle nostre radici alle tradizioni, alla lingua dei nostri nonni».

Il video messaggio dal titolo “Viaggio nel patrimonio dialettale lucano” realizzato dai giovani operatori volontari delle Pro Loco di Accettura, Acerenza, Armento, Avigliano, Banzi, Barile, Bella, Bernalda, Cancellara, Castel Lagopesole, Castelsaraceno, Cirigliano, Corleto Perticara, Filiano, Gorgoglione, Latronico, Maratea, Metaponto, Miglionico, Moliterno, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Paterno, Pignola, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Rotondella, San Mauro Forte, San Severino Lucano, Sarconi, Sasso di Castalda, Senise, Stigliano, Teana, Tricarico, Valsinni, Viggianello verrà trasmesso sui canali social del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata domenica 17 gennaio alle ore 12.00.