Giornata mondiale dell’acqua 2023, Legambiente presenta “Accelerare il cambiamento: la sfida dell’acqua passa dalle città”

“Si celebra oggi giornata mondiale dell’acqua. È una ricorrenza importante anche per la Basilicata per riflettere sull’importanza di ridurre lo spreco e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. L’acqua è per la nostra regione un bene prezioso, essendo il nostro territorio tra i più ricchi di questa risorsa. La nostra acqua ha un primato di esportazione verso altre regioni di ben oltre il 70%, per circa 200 milioni di metri cubi, ed è quindi nostro preciso dovere di agire per l’efficientamento delle reti di distribuzione obsolete. L’implementazione del sistema di contenimento delle perdite idriche, presentato nei giorni scorsi a Stigliano, è un segno concreto dell’attenzione che la Regione Basilicata e Acquedotto Lucano riservano a questa risorsa.

Il progetto che sarà allargato ad altri 18 Comuni i gestiti da Acquedotto Lucano prevede il monitoraggio delle perdite idriche, l’osservazione dello stato delle condotte, la gestione delle misure e dei consumi legati all’utenza. L’acqua è la risorsa più preziosa della Basilicata. Preservare questa risorsa significa anche migliorare il servizio idrico in Basilicata dopo decenni di abbandono”.

È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Basilicata Cosimo Latronico in occasione della giornata mondiale dell’acqua.

Accelerare il cambiamento per risolvere la crisi idrica e sanitaria: questo lo slogan della Giornata mondiale dell’acqua 2023 (World Water Day). Un cambiamento nel modo di gestire questa preziosa risorsa mai stato più urgente, per fronteggiare i cambiamenti climatici e l’emergenza siccità, che dalla scorsa estate non ha smesso di mettere in ginocchio l’Italia. Infatti, il 2022 è stato dichiarato dalla Società Meteorologica Italiana come l’anno “tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e deficit di precipitazioni”, registrando un saldo negativo pluviometrico complessivo del 30%.

In occasione della ricorrenza, Legambiente presenta il dossier “Accelerare il cambiamento: la sfida dell’acqua passa dalle città” in cui fotografa il potenziale che avrebbero insieme la raccolta delle acque meteoriche in ambiente urbano e il riutilizzo di quelle reflue per l’agricoltura:pari a 22 miliardi di metri cubi di acqua all’anno, corrispondenti a circa 3 volte la capacità contenuta nei 374 grandi invasi in esercizio, che ammonta a circa 6,9 miliardi di metri cubi.

Numeri importanti sui quali basare una nuova governance dell’acqua, che abbia come obiettivo non solo l’accumulo per affrontare i periodi di carenza, ma soprattutto la riduzione della domanda d’acqua e quindi dei prelievi e degli usi in tutti i suoi settori. A partire da una roadmap per riqualificare e riprogettare gli spazi aperti e gli edifici delle nostre città che punti almeno al recupero del 20% delle acque meteoriche entro il 2025, del 35% entro il 2027 e del 50% entro il 2030; e dalla necessità che, il recepimento del regolamento UE 741/2020 per il riutilizzo delle acque reflue – in fase di osservazione presso il Ministero dell’Ambiente – sia fatto in modo rigoroso, tenendo conto dell’analisi di rischio come previsto a livello europeo.

In ambito urbano, Legambiente evidenzia il potenziale di recupero delle acque meteoriche. Nel 2020 i dati pluviometrici relativi a 109 città capoluogo di provincia ammontano a circa 13 miliardi di metri cubi (elaborazione di Legambiente su dati Istat) di acqua piovana caduta sui tetti, sull’asfalto e sul cemento e convogliata nelle fognature o nei corsi d’acqua. Uno spreco enorme se pensiamo che corrispondono al 40% dei prelievi medi annui di acqua in Italia (circa 33 miliardi di m³). Passando poi dalle città ai campi, Legambiente ricorda il potenziale del riutilizzo delle acque reflue in agricoltura. Infatti, ottimizzare il ciclo idrico in città permetterebbe anche di aumentare le risorse disponibili per l’agricoltura, uno dei settori che maggiormente risente della crisi idrica. Se opportunamente trattata, dai depuratori esce un potenziale di 9 miliardi di m³ all’anno di acqua ricca di nutrienti, che in Italia viene sfruttato solo per il 5%, secondo i dati di Utilitalia.

“E’ necessaria una riforma della gestione della risorsa idrica nel nostro Paese – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – oggi più che mai è urgente, visto che, quella che chiamiamo emergenza siccità, è una condizione ormai ordinaria a cui è necessario adattarsi. Il Governo Meloni passi dalle parole ai fatti,con una strategia idrica nazionale che preveda interventi di breve, medio e lungo periodo”.

“Oltre alle proposte dedicate all’ambiente urbano che lanciamo oggi – sostiene Antonio Lanorte, Presidente di Legambiente Basilicata – è fondamentale non dimenticare tutte le altre azioni necessarie per tutelare e preservare i corpi idrici e che necessitano anche di opportune strategie regionali: definire un piano di razionamento dell’acqua per agricoltura, usi civili e industriale per una tempestiva riduzione dei prelievi; diffondere e praticare in agricoltura il riutilizzo delle acque reflue depurate e ridurre i consumi scegliendo attività agricole meno idroesigenti e rivedendo i sistemi di irrigazione; incentivare pratiche colturali che permettano di aumentare la sostanza organica dei suoli e quindi la loro capacità di stoccare acqua; incentivare e defiscalizzare azioni di efficienza idrica; ridurre le dispersioni delle reti idriche (in Basilicata oggi in 50% dell’acqua immessa viene dispersa); recuperare la permeabilità nelle aree urbane; recuperare i ritardi sulla manutenzione delle infrastrutture idriche; migliorare gli stardard di depurazione delle acque reflue; riqualificare e rinaturalizzare i fiumi, condizione indispensabile anche per combattere le carenze idriche”.