Giornata internazionale degli infermieri, il ringraziamento del Consigliere Regionale Bellettieri

“Nella giornata internazionale degli infermieri ritengo doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno, nelle strutture pubbliche e private della nostra Regione, ma anche nelle case delle persone malate, prestano il loro servizio di assistenza indispensabile per assicurare pienamente il diritto alla salute dei cittadini”.

Esordisce così il consigliere regionale del gruppo Forza Italia Gerardo Bellettieri, in relazione alla ricorrenza che celebra la figura dell’infermiere.

“Quella dell’infermiere –dice – è una professione essenziale per il Sistema Sanitario Nazionale che ha rivestito in questi mesi e rivestirà sempre di più un ruolo fondamentale per l’assistenza ai cittadini che necessitano di cure e supporto. Gli infermieri – aggiunge – ci sono sempre e lo sanno i pazienti che li riconoscono come compagni nei loro momenti di bisogno, sia dal punto di vista clinico che umano. E’, infatti, questa – sottolinea Bellettieri – la professione dell’infermiere: prendersi cura delle persone, con le giuste competenze, in ogni momento della loro vita”.

Il consigliere prosegue: “Esperienza, competenza, passione, motivazione e impegno sono le parole chiave che contraddistinguono la professionalità dell’infermiere, ancora di più in questo drammatico periodo di emergenza sanitaria che non fa altro che confermare il ruolo strategico di questa figura nella sanità e nella società. Se in Basilicata stiamo contenendo le conseguenze della pandemia il merito va soprattutto a loro”.

Con queste parole il consigliere Bellettieri invia a tutti gli appartenenti alle professioni infermieristiche un messaggio di augurio e di apprezzamento e, al tempo stesso, di impegno per la tutela della professione. “Voglio ringraziarli ricordando tutti gli operatori sanitari che in Italia e nel mondo hanno perso la vita per difendere la popolazione. Mai come in questo periodo – conclude Bellettieri – è necessario guardare al passato per farne tesoro e costruire un futuro migliore. Gli infermieri devono poter svolgere il loro lavoro in condizioni sempre più ottimali ed io sarò vigile ed attento affinché venga tutelata e mai svilita la figura professionale infermieristica”.