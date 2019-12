Gestione dei rifiuti: 3 milioni e mezzo per i Comuni e le Province

Tre milioni e mezzo di euro ai Comuni e alle Province per la gestione dei rifiuti. Lo prevede un avviso pubblico, approvato dalla giunta regionale nell’ultima riunione.

“Il nostro intento – commenta l’assessore all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, che ha proposto la delibera – è quello di supportare il Comune a reprimere i comportamenti incivili di chi abbandona i rifiuti per strada o in aree non idonee. Sono finanziabili, infatti, progetti che incentivano il senso di responsabilità dei cittadini e la vigilanza degli enti preposti”.

Oltre ai sistemi di controllo, il bando assegna contributo agli enti pubblici anche per rimuovere i rifiuti abbandonati e bonificare le aree pubbliche o di interesse pubblico, ripristinando lo stato dei luoghi.

“Questo avviso – aggiunge Rosa – si inserisce nelle azioni che il Dipartimento sta promuovendo non solo per incoraggiare il corretto conferimento dei rifiuti urbani ma anche per realizzare centri di raccolta comunali e intercomunali e sviluppare le pratiche di compostaggio. Si tratta di misure importanti perché la gestione dei rifiuti è giudicata da tempo prioritaria nelle politiche ambientali e per la tutela del territorio”.

Il bando sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.