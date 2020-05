GazzettaSport- Intervista Esclusiva a Donatello Di Michele

Sono trascorsi oramai più di due mesi dall’ ultimo match del campionato di Calcio di Serie A.

Tra attese estenuanti e tentativi di nuove ripartenze, resta vivo il ricordo della gloriosa trasmissione radiofonica nazionale che ci racconta da decenni in diretta le emozioni del pallone che rotola.

Grazie al grande Donatello Di Michele, questa sera creeremo all’ interno delle vostre case l’ atmosfera magica degli stadi più “caldi” d’ Italia.

conduce Andrea Mario Rossi

con la partecipazione di Biagio Bianculli (Potenza I AM Calcio).

Chi è Donatello Di Michele:

Appassionato di calcio fin da bambino, tifoso della Fiorentina (come suo padre). La Domenica pomeriggio viveva molto intensamente il rito radiofonico delle voci storiche di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”. Fin dall’età di sette anni, ha sviluppato questa grande passione per le trasmissioni sportive e per l’imitazione delle voci degli inviati più famosi di RadioRai.

La passione era talmente forte da spingere il piccolo Donatello a registrare le partite e ad imitare per novanta minuti di seguito le voci dei cronisti. Per lui tutto questo era magia, musica, immaginazione.

Nel corso dell’adolescenza, anche i suoi amici si accorsero di questo incredibile talento: le serate in compagnia diventavano un vero e proprio show.

La svolta avviene quando Donatello decide di pubblicare un video su YouTube dal titolo “Fuori dal Ferraris”.

Di Michele si trova nei pressi dell’ingresso dello stadio di Genova insieme ad un gruppo di amici.

Ad un certo punto, uno di questi gli chiede di simulare il collegamento dallo studio centrale di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”.





Il risultato lo potete vedere qui sotto

Le sue imitazioni diventano immediatamente “Virali”, migliaia e migliaia di visualizzazioni e poi l’incredibile chiamata.

La produzione di “Quelli che il Calcio” contatta Di Michele e gli chiede di iniziare una collaborazione.

Il 18 Ottobre 2015 è la data che segna l’esordio dell’imitatore su RaiDue, a cospetto del grande pubblico.

In quella trasmissione era presente addiritttura il grande e mai dimenticato Paolo Villaggio.

Nel corso della stagione sportiva, nuove apparizioni insieme a Nanu Galderisi, Ugo Russo.

Ancora, la partecipazione al programma di approfondimento sportivo “C Siamo”, condotto da Giacomo Capuano.

Famosissima, infine, l’imitazione a sopresa nel corso del Convegno “Qui Studio Centrale” tenutosi a Mantova, l’8 Novembre del 2016.

Di Michele soprende i relatori Riccardo Cucchi e Filippo Grassia, voci di punta di Radio Uno sport, con un’incursione esilirante e davvero molto divertente che potete rivedere qui di seguito.

Un’esperienza che si rinnova con nuove voci ed immutata passione!