GazzettaSalute – L’Italia combatte contro il “Covid -19”

#GazzettaSalute





#GazzettaSalute – Continua l'emergenza CoronaVirus all'interno del nostro Paese.Dopo aver raccontato, nei giorni scorsi, la natura e le caratteristiche del Covid-19, oggi ci concentriamo sulla gestione di questa situazione straordinaria da parte del Sistema Sanitario Nazionale.Il responsabile nazionale di Anpas Carmine Lizza analizza ai nostri microfoni le azioni di primo intervento messe in campo dal governo in sinergia con gli enti di Protezione Civile e di Pubblica Assistenza.Migliaia di volontari impegnati in queste ore su tutto il territorio nazionale per fornire supporto e risorse agli ospedali del Nord Italia, oramai saturi.Particolare attenzione, infine, al tema "Rischio Collettivo": il virus non si può sconfiggere in poche settimane, è necessario modificare le nostre abitudini quotidiane per limitare il contagio.Buona Visione!intervista di Andrea Mario Rossiriprese e montaggio di Francesco La Scaleia#serviziopubblico #salute #informazione #gazzetta

Pubblicato da Gazzetta Della Val d'Agri su Martedì 3 marzo 2020