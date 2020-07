Gallicchio: nuovo comitato pro-tempore “KORE” all’azione

Dodici ragazzi del comune di Gallicchio, con la presenza di due ragazze di altri due comuni, quali Lauria e Salandra, hanno partecipato a un corso professionale di Marketing Culturale e Turismo Integrato mediante piattaforma online. Il seguente corso ha affrontato tematiche sul marketing turistico e ha dato la possibilità di conoscere i vari tipi di turismo: dal turismo emozionale a quello esperienziale. Per trovare risposte chiare a un mercato in continua evoluzione, è necessario realizzare tecniche di marketing sempre più mirate affidandosi anche all’ausilio di esperti e grazie a questo percorso ciò è possibile. Il corso ha dato vita al neo comitato pro-tempore KORE, nome che sta a significare terra fertile proprio come il territorio gallicchiese.

Il neo comitato ha interesse a sviluppare gemellaggi con i paesi della Basilicata a tal proposito per il mese di agosto ci sarà quello tra Gallicchio – Salandra. Inoltre, con molto entusiasmo Kore ha stilato un programma per un itinerario a Gallicchio che si svolgerà il 31 luglio dal titolo Gallicchio narrato: itinerario emozionale enogastronomico da mbed a terr a Gallicchio Vetere dove è possibile partecipare con un’offerta libera.







Il giorno 30 luglio nel teatro comunale alle ore 18:00 ci sarà la presentazione del neo comitato Kore alla popolazione, all’amministrazione comunale, alle associazioni presenti e ai depositari della memoria intervistati dagli stessi ragazzi nel periodo del corso. Durante la serata verranno, inoltre, presentati i progetti studiati ed elaborati grazie alle nozioni suggerite dai docenti, in particolar modo dalla docente referente del corso Fernanda Ruggiero che ha guidato, stimolato e formato i ragazzi durante tutto il percorso. Interverranno il Sindaco Gaetano Pandolfi e il consigliere con delega al turismo e all’ambiente Gennaro Eufemia. Importante ricordare che nella sala sarà possibile trovare prodotti a km zero delle aziende locali. Il 31 luglio dalle ore 09:00 è prevista una passeggiata lungo le vie del borgo con partenza da Piazza Papa Giovanni XXIII fino a raggiungere Gallicchio Vetere.

Si visiteranno dei luoghi attrattivi del paese e seguirà una piccola degustazione itinerante. Il neo comitato riceverà la collaborazione attenta delle associazioni Protezione civile gruppo lucano Gallicchio e Pubblica assistenza Protezione civile Valle del Sauro. Alla manifestazione si partecipa solo su prenotazione, pertanto si invitano gli interessati a contattare il numero telefonico o whatsApp 3409635894 o scrivere all’indirizzo mail koregallicchio@gmail.com per maggiori informazioni e prenotazioni. Inoltre, chiunque volesse partecipare a tale iniziativa dovrà munirsi di mascherina e mantenere la distanza minima di sicurezza prevista dalla normativa Covid – 19 con ordinanza n. 30 del 17 luglio 2020 della Regione Basilicata.