Galleria sulla SP 103, la risposta del Sindaco di Moliterno Rubino

Avevamo ricevuto la denuncia dell’Ing. Antonio Pisano, scrivendo tra gli altri, al Sindaco di Moliterno Antonio Rubino. E’ arrivata dopo poche ore la risposta del primo cittadino di Moliterno:

Gent.mo Ing.,

in riscontro alla Sua nota, di pari oggetto, Le comunico che in data 14.8.23 (prot. 9648) ho segnalato il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione della galleria sopra indicata, nonché il dissesto della pavimentazione stradale, al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, Ente competente sull’arteria stradale in questione. Non avendo ricevuto riscontro e valutata l’assenza di interventi, ho reiterato la mia richiesta di ripristino dell’impianto di illuminazione della galleria e di messa in sicurezza della strada in data 20.10.23 (prot. 11554), indirizzando la mia nota anche al Presidente della Provincia di Salerno.

La ringrazio per l’interesse mostrato verso questa perdurante situazione di pericolo su una strada particolarmente importante per le comunicazioni del nostro territorio.

Sollecito nuovamente, la Provincia di Salerno, che legge per conoscenza, ad intervenire con urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della ex SS 103 recependo le molteplici segnalazioni.