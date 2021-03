Gaetano Brindisi: “possibile clima invernale la prossima settimana”

“Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli di questa sera mi sento di confermare quanto ho già scritto ieri mattina e cioè che la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da molti giorni con clima invernale”. E’ quanto scrive su facebook il meteorologo lucano Gaetano Brindisi

“Sarebbe un duro colpo – continua Brindisi – alla natura già in fiore (purtroppo anche quest’anno il caldo anomalo ha favorito l’anticipo della fioritura)”. Conclude il meteorologo dicendo che “se anche gli aggiornamenti di domani e venerdì andranno in questa direzione possiamo aspettarci il ritorno di nevicate anche a quote piuttosto basse con il freddo che potrebbe durare tutta la prossima settimana”.

Potrebbe interessarti