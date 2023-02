Fragola della Basilicata Igp: entro fine febbraio presentazione dossier a Ministero

La fragola della Basilicata protagonista dello stand lucano a Fruitlogistica 2023, la più importante manifestazione fieristica internazionale del comparto ortofrutta, in corso a Berlino. Anche quest’anno in Basilicata ci sono più di 1000 ettari di produzione della fragola, che produce un notevole indotto economico e lavorativo su tutto il territorio lucano e in particolare nel metapontino. La produzione commercializzata è stimata in circa 100 milioni di euro ogni anno.

La fragola di Basilicata ha avviato – proprio a Fruitlogistica l’anno scorso – il percorso per l’ottenimento della denominazione di qualità IGP, ossia “Indicazione geografica protetta”: nella giornata odierna c’è stata anche la presentazione riservata del logo al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, segno stilistico che sarà pubblicato dopo il riconoscimento ministeriale: il dossier sarà inviato al Masaf entro la fine di febbraio 2023.

“Chiederò al ministro Lollobrigida un rapido iter di approvazione dell’Igp e poi – dopo tale traguardo – come Regione metteremo in campo una grande promozione a livello nazionale e non solo per far conoscere la Fragola della Basilicata Igp ai consumatori”, ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso di un incontro con i rappresentanti delle O.P. lucane.