[FOTO] Spruzzata di neve sui monti della Val d’Agri

Send an email





Una spruzzata di neve ha reso magica la cornice dei monti che circondano la Val d’Agri. Dopo una giornata di cielo terso e sole, in tarda serata vi è stato un peggioramento con forti piogge che oltre i 1200 metri si è trasformata in neve, giusto per ricordarci che la stagione fredda è definitivamente iniziata.

In Redazione sono giunte alcune segnalazioni che testimoniano il paesaggio innevato sulla Montagna Grande di Viggiano. Come ha fatto sapere “Viggiano Spirito Lucano”:

“La ‘Montagna Grande di Viggiano’ è sempre bella, ma quando nevica l’atmosfera è davvero unica!

La neve che copre i colori spenti della natura invernale riempie sempre gli occhi di gioia e stupore.

E quest’anno crea un’atmosfera magica per il Natale”.