Fornitura gas ad enti pubblici lucani, la SEL aggiudica la gara

“Ci riteniamo molto soddisfatti, in un momento storico senza precedenti, di aver aggiudicato la gara SEL GAS9 che riguarda la fornitura di gas naturale di tutti i soggetti pubblici lucani che vorranno aderirvi.

Persino la centrale di committenza nazionale ha visto andare deserti molti lotti della propria ultima gara per la fornitura di gas naturale (tra cui quelli meridionali), così com’è accaduto anche ad altre centrali di committenza regionali.

Abbiamo vissuto probabilmente la peggiore crisi energetica della storia, con impennata di costi, mancanza di riserve e il conseguente, e forse inevitabile, disinteresse per le gare pubbliche, specie in territori con maggiori difficoltà nei pagamenti.

Nelle more della vigenza dell’attuale convenzione SEL GAS8, la SEL, per scongiurare il rischio del mercato di ultima istanza per gli enti convenzionati, ha dunque aggiudicato l’importante gara dal valore di quasi 70 milioni di euro al fornitore ESTRA ENERGIE, che applicherà un prezzo indicizzato al PSV. Potremo così garantire, per altri 18 mesi, a tutti i soggetti pubblici lucani che vorranno aderire, una fornitura di gas con uno dei più importanti player a livello nazionale, già fornitore per le Convenzioni SEL in alcune precedenti edizioni, oltre che un supporto di natura specialistica per l’intera durata del contratto”.

Lo afferma una nota l’amministratore unico della Società energetica lucana, Luigi Modrone.