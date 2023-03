Fondo energetico Val d’Agri, presentazione domande dal 20 marzo. Ecco i dettagli

Visto l’Accordo a supporto dei Comuni della Val d’Agri sottoscritto in data 01 dicembre 2022 tra Comune di Viggiano, Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A., con il quale dette Società si sono impegnate ad erogare ai Comuni di: Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano e Calvello una serie di contributi, di carattere economico e progettuale, per l’erogazione di un contributo a sostegno della spesa energetica dei cittadini dell’Alta Val d’Agri e Calvello per le annualità 2021-2022.

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta e specificata nel bando, potranno essere presentate dal 20/03/2023 alle ore 13:00 del 05/05/2023 secondo le seguenti modalità e si possono scaricare nei siti web dei rispettivi comuni di residenza:

a) consegnate a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza;

b) trasmesse al proprio Comune di residenza mediante raccomandata;

c) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo del proprio Comune di residenza.

In caso di presentazione in formato cartaceo, la documentazione dovrà essere consegnata in un’unica busta chiusa, e sulla busta dovranno essere apposti nome e recapiti del mittente, e la dicitura: “FONDO ENERGETICO PER LE FAMIGLIE DELL’ALTA VAL D’AGRI E CALVELLO – ANNUALITA’ 2021 E 2022”.

Le domande presentate via PEC dovranno contenere gli allegati in forma di files: non inviare email contenenti link per lo scarico in ftp (WeTranser, Allegamaxi, Jumbomail,ecc.).

VIDEO DI PRESENTAZIONE-TUTORIAL: