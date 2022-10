Fondazione Leonardo Sinisgalli, al via i cartelloni “Furor Sinisgalli 11” e “La Forgia di Sinisgalli 6”

Dal 30 ottobre al 4 novembre la Fondazione Leonardo Sinisgalli propone fra Montemurro, Potenza e Matera sei appuntamenti nell’ambito delle sue rassegne storiche, il “Furor Sinisgalli” giunto all’undicesima edizione, e “La Forgia di Sinisgalli”, alla numero sei. Tutti gli appuntamenti saranno introdotti e coordinati dal presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino, e dal direttore Luigi Beneduci.

Il cartellone del “Furor Sinisgalli 11”, realizzato in collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza e il Circolo “La Scaletta” di Matera, sarà dedicato alla presentazione del doppio volume di Biagio Russo “Il labirinto di Leonardo Sinisgalli”, ultima produzione edita dalla Fondazione. I due tomi, freschi di stampa, raccontano il labirinto sinisgalliano e costituiscono una sorta di cassetta degli attrezzi per appassionati e studiosi della vita e dell’opera del poeta-ingegnere. Il primo è una raccolta di saggi e articoli, che per fotogrammi esplorano argomenti poco conosciuti di Sinisgalli, dalla formazione scolastica all’amore per il disegno. Il secondo, frutto di un lungo lavoro di ricerca, raccoglie una cronologia di eventi biografici, raccontati anche per immagini, insieme a diciannove indici bibliografici sulle opere in volume di Sinisgalli, gli articoli su quotidiani e periodici, i documenti audio-video e la critica, con una chiusura dedicata alla produzione del fratello di Leonardo, Vincenzo. I volumi sono aperti da una presentazione del presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino, e da una introduzione del direttore della medesima Fondazione, Luigi Beneduci.

La pubblicazione sarà presentata il 30 ottobre a Montemurro, il 31 ottobre a Potenza, il 1° novembre a Matera alla presenza dell’autore, docente, redattore editoriale, giornalista e membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione. L’incontro a Montemurro, in programma alle ore 18.00 nell’Ex Convento di San Domenico (Piazza Giacinto Albini), vedrà come relatore Silvio Ramat dell’Università di Padova, curatore del volume mondadoriano dei “Racconti” di Sinisgalli. A Potenza sarà il Polo Bibliotecario di Via Don Minozzi ad ospitare l’incontro alle 17:30. Interverranno Gian Italo Bischi dell’Università di Pesaro-Urbino, curatore del “Furor Mathematicus” di Sinisgalli, e Sebastiano Martelli dell’Università di Salerno, membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione. Alla terza tappa di presentazione, ospitata a Matera dal Circolo La Scaletta alle 18:00 (Via Sette Dolori, 10), e introdotta dallo storico dell’arte Edoardo Delle Donne, interverranno Clelia Martignoni dell’Università di Pavia, membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Sinisgalli, Franco Vitelli dell’Università di Bari, curatore del volume “Tutte le poesie” di Sinisgalli.

Gli incontri saranno aperti dai saluti istituzionali dei soci della Fondazione e degli organismi che collaborano alla presentazione della pubblicazione. Sono attesi i saluti del sindaco di Montemurro Senatro Di Leo, del presidente della Giunta regionale Vito Bardi, del presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, del presidente della BCC Teresa Fiordelisi, del direttore del Polo Bibliotecario Luigi Catalani, del presidente del Circolo La Scaletta Paolo Emilio Stasi.

Il cartellone de “La Forgia 6”, realizzato in collaborazione con Associazione Insieme Onlus di Potenza, Alliance Française Basilicata, Centro Carlo Levi di Matera, FAI Fondo per l’Ambiente Italiano – Delegazione di Matera, Polo Bibliotecario di Potenza, sarà invece dedicato a due diverse iniziative: la presentazione del volume dello scrittore e docente di Letteratura Jean Robaey “L’epica della Basilicata” (Bohumil Editore, Bologna 2021), e il doppio ricordo della filologa, narratrice, saggista, docente, giornalista Maria Corti a vent’anni dalla scomparsa.

Il volume di Robaey, che riunisce passi dedicati alla Basilicata scritti tra il 1987 e il 2020, sarà presentato giovedì 3 novembre alle 17:30 a Potenza nella sede dell’Associazione Insieme Onlus (Viale del Basento, 102). All’incontro interverranno Clelia Martignoni (Università di Pavia), Maria Teresa Imbriani (Università della Basilicata, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sinisgalli), Giuseppe Martoccia (direttore Alliance Française Basilicata e autore del saggio da cui è nato il volume di Robaey). Accompagneranno gli interventi i contributi musicali de “I Tamburi dei Briganti”. I lavori saranno introdotti dal saluto della presidente dell’Associazione Insieme Onlus, Maria Elena Bencivenga.

Il 4 e 5 novembre, fra Matera e Potenza, si terrà invece l’incontro “Le due anime di Maria Corti: tra rigore e passione, scienza della parola e parola creativa – Ricordo a vent’anni dalla scomparsa”. Venerdì 4 novembre a Matera alle 17.30, nella Saletta del Centro Carlo Levi (Piazzetta Pascoli, 1) interverranno Clelia Martignoni (Università di Pavia), Anna Longoni (Università di Pavia), Anna Grazia D’Oria, direttrice della rivista L’Immaginazione – Manni Editori. I saluti introduttivi saranno affidati al presidente del Centro Levi Lorenzo Rota, e al capo delegazione Fai di Matera, Beatrice Volpe. Sabato 5 novembre si replica con gli stessi ospiti alle 17:30 nel Polo Bibliotecario di Potenza, dove interverrà anche il presidente della Fondazione Maria Corti, Angelo Stella (Università di Pavia). Saluti istituzionali del Direttore del Polo Bibliotecario Luigi Catalani.