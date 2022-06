Firmata la carta internazionale delle aree interne anche da Svimar

Sindaci, associazioni, università italiane e straniere: tutti insieme per firmare la Carta di Salerno, un documento per valorizzare i piccoli centri delle aree interne. L’obiettivo è quello di mettere un freno allo spopolamento di intere zone (borghi che hanno perso l’80 per cento di abitanti in pochi anni), evitare il rischio di impoverimento del patrimonio paesaggistico, edilizio e culturale, contrastare la migrazione dai piccoli centri verso le grandi metropoli. Il tutto anche allo scopo di preservare l’eredità di saperi antichi e tradizioni mantenendo in vita identità e memoria.

Nel Castello di Roccadaspide, è stata sottoscritta la Carta internazionale per la valorizzazione delle Aree Interne.

Il Presidente della III Commissione Speciale delle aree interne della Regione Campania, Michele Cammarano, ha sottoscritto la Carta di Salerno con le università i Sindaci e le Associazioni delle Aree interne.

In collaborazione con l’Università di Salerno- l’Università di Valencia ( SP) e con il Politecnico di Tirana ( Albania) e sottoscritto dalle Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Università della Basilicata, Università di Cagliari, Università di Genova, Università di Barcellona, Università di Porto.

La Svimar presente all’evento con il Presidente Giacomo Rosa e il Vice Presidente Pietro Calabrese, ha sottoscritto con un progetto di cooperazione il documento.

Carmen De Rosa