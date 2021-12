Filt-Cgil e Uil trasporti: modalità sciopero giovedì 16 dicembre

Il giorno 16 dicembre 2021 abbiamo aderito come Federazioni Nazionali allo Sciopero Generale CGIL e UIL proclamato per il “sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della Legge di Bilancio.”

L’astensione avrà durata pari all’intera giornata lavorativa per tutti i lavoratori pubblici e privati.

Per il Trasporto Pubblico Locale e Urbano saranno garantite le seguenti fasce di garanzia:

PARTECIPIAMO UNITI PER SOSTENERE LE NOSTRE PROPOSTE ALLO SCIOPERO E ALLA MANIFESTAZIONE che si terrà a Bari

PARTECIPIAMO UNITI PER SOSTENERE LE NOSTRE PROPOSTE ALLO SCIOPERO E ALLA MANIFESTAZIONE che si terrà a Bari