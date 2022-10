Fiera libro Roma “Più libri più liberi”, pubblicato avviso per gli editori

Il Consiglio regionale della Basilicata, con la finalità di contribuire alla promozione dell’identità culturale e territoriale della Regione, sta valutando la partecipazione alla prossima edizione della manifestazione fieristica Più libri più Liberi, in programma a Roma dal 7 all’11 dicembre 2022 presso il Centro Congressi La Nuvola, con l’acquisizione di uno stand in cui ospitare le Case editrici lucane e proseguire così nell’attività di sostegno e promozione dell’editoria lucana.

Potrà essere questa un’opportunità per presentare le produzioni degli editori lucani in un contesto di conoscenza, scambi ed incontri culturali di alto profilo.

Allo scopo di acquisire tutte le informazioni utili alla programmazione dell’eventuale partecipazione alla manifestazione, è stato pubblicato in evidenza sul sito del Consiglio regionale della Basilicata https://www.consiglio.basilicata.it/notizia.html?ref_type_id=10499&detail_obj_id=248144 e nella sezione Avvisi https://www.consiglio.basilicata.it/dettaglio-avvisi.html?ref_type_id=10307&detail_obj_id=248141&sub_menu_id=200811§ion_id=200812, un avviso con il quale si invitano le Case editrici, con sede in Basilicata, a manifestare l’interesse ad essere presenti all’interno dello stand del Consiglio regionale.

L’ avviso è riservato agli editori lucani che abbiano pubblicato almeno 5 (cinque) titoli nel triennio 2019/2021.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 22/10/2022 a mezzo mail all’indirizzo pec: eventi.stampa@pec.consiglio.basilicata.it oppure c/o la Struttura di Coordinamento Comunicazione, Informazione ed Eventi – Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro n. 6 – 85100 Potenza.

La Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi si riserva di esaminare e valutare le proposte presentate al fine di selezionare quelle più significative, fino a garantire la presenza di un numero congruo di editori.

Successivamente si provvederà a comunicare agli editori, aderenti all’avviso e in possesso dei requisiti richiesti, le modalità organizzative e logistiche dell’eventuale partecipazione, al fine di acquisire le adesioni definitive e confermare la partecipazione alla fiera.