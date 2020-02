Festa del Ciclismo Regionale sabato 8 febbraio a Viggiano

Il Comitato Regionale di Basilicata della Federazione Ciclistica Italiana organizza la FESTA DEL CICLISMO REGIONALE insieme all’Associazione Ciclistica TeamBykers e al Comune di Viggiano.

Evento che si terrà a Viggiano sabato 8 febbraio alle ore 16.30 presso la Sala Comunale “Piazza Coperta” in via San Anastasio n. 5.

La cerimonia rappresenterà un momento piacevole per festeggiare i protagonisti della stagione ciclistica 2019.

Tra gli ospiti il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala, il Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Viggiano Amedeo Cicala e Paolo Varalla, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, il Presidente Regionale del CONI di Basilicata Leopoldo Desiderio, il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana Pasquale De Palma, il Presidente della Federazione Ciclistica Lucana Carmine Acquasanta e Rappresentanti dei Comitati Regionali di Piglia e Calabria e tutti i premiati ed i rappresentanti delle varie Società.

Le parole del Presidente Nazionale Federciclismo Renato Di Rocco:

“Con estremo piacere saluto i partecipanti alla Festa Regionale della Basilicata, al termine di una stagione, il 2019, che ha confermato come questa terra sia strettamente legata al ciclismo. Siamo stati qui sei mesi fa, in occasione di quella bellissima festa che è il Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi, a Matera e Metaponto. In quell’occasione ho potuto verificare quello che per chi vive da tanto in questo sport è una certezza: la Basilicata ama il ciclismo.

Già allora ho avuto modo di ringraziare tutto il movimento lucano ed in particolare la società organizzatrice, la ASD Re Cycling Bernalda, per l’ospitalità e la passione con la quale è stato

interpretato il difficile impegno organizzativo.

Questa terra ha visto correre tra i più forti ciclisti degli ultimi anni, in occasione di quella che per lungo tempo è stata una delle prove a tappe internazionali di riferimento della categoria juniores.

Qui sono nati e cresciuti campioni del calibro di Domenico Pozzovivo (a cui auguro un pronto recupero), Danilo Celano e Antonio Santoro”.

Le parole del Presidente Lucano della Federciclismo Acquasanta:

“La nostra festa del ciclismo, oltre ad onorare ed omaggiare i protagonisti della trascorsa stagione sportiva, celebra il 10° anniversario di affiliazione alla F.C.I. della A.S.D. Team Bikers Viggiano e, pertanto, non potevamo non scegliere quale sede della cerimonia proprio Viggiano.

Un sincero ringraziamento è rivolto alla suddetta Società per l’intensa attività svolta in questo decennio con i propri dirigenti, i propri tecnici, i propri atleti ed i propri collaboratori e per averci ospitato.

Al Comune di Viggiano, particolarmente attento e protagonista attraverso una politica di programmazione, di promozione e di investimenti che gli consentono oggi una presenza ed una dotazione di impiantistica sportiva moderna e funzionante tra le più importanti della nostra regione, non può non andare il nostro ringraziamento ed il nostro compiacimento per il sostegno e l’attenzione che da sempre ha dimostrato per il nostro sport.

E’ stata davvero un’impresa faticosa le cui difficoltà, soprattutto economiche, ne hanno acuito le complessità e le problematicità che solo con la collaborazione e con la disponibilità del nuovo Assessore Regionale alle Attività Produttive, Lavoro e Sport, Francesco Cupparo, si stanno definendo.

Un’altra delle testimonianze che la “Fondazione Matera Basilicata 2019” ha particolarmente apprezzato è stata l’impresa realizzata da Nicol Ielpo atleta della ASD Team Bikers Viggiano che con l’iniziativa denominata ”Europebike” ha attraversato l’Europa in bicicletta con partenza il 26 agosto a Leeuwarden nel nord dei Paesi Bassi, Capitale della Cultura Europea 2018, percorrendo città europee ed italiane aventi avuto le medesime nomine negli precedenti (Amsterdam 1987, Rotterdam 2001, Anversa 1993,Bruxelles 2000, Lussemburgo 2007, Bologna 2000, Firenze 1986) ed arrivo a Matera il 22 settembre dopo aver percorso circa km. 2.700 in 25 tappe compiendo un’impresa davvero ammirevole.

Ovviamente spicca la stagione positiva di Alessandro Verre che a suon di vittorie e di innumerevoli piazzamenti si è confermato uno degli atleti più attenzionati tanto da meritarsi varie convocazioni nella Nazionale Azzurra Juniores di strada; ci auspichiamo che adesso nel passaggio di categoria prosegua nel suo impegno e speriamo tra qualche anno di poterlo ammirare in imprese sportive sempre più importanti. Proprio con la ASD Team Bikers Viggiano Alessandro conquistò nel 2017 la maglia tricolore ai Campionati Italiani Allievi di mtb/xc e di ciclocross.

Un grande e sincero “in bocca al lupo” dal ciclismo lucano”.

Tutti i premiati dell’evento: