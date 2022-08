Ferrovie: nuovi collegamenti da Metaponto e Nova Siri in coincidenza con Frecciarossa e Intercity

Spostarsi diventa più facile per i lucani grazie a nuovi collegamenti dallo Jonio al Centro Nord.

In una nota diffusa dall’ufficio stampa delle Ferrovie , è specificato che “fino al 10 dicembre, sei bus giornalieri, per un totale di 300 posti, partiranno dalle stazioni di Nova Siri Marina e Metaponto, in concomitanza con gli orari di arrivo e partenza dei Frecciarossa da e per Milano/Torino e dei due Intercity da e per Roma”. I viaggiatori diretti al nord e nella Capitale possono usufruire di tre bus in partenza da Nova Siri Marina e diretti a Metaponto, rispettivamente alle 5.00, 7.30 e 13.30, a seconda che si viaggi sul Frecciarossa diretto a Torino o si scelgano i due Intercity con destinazione Roma.

Viceversa, tre corse giornaliere collegano Metaponto con Nuova Siri Marina alle 12.21, 21.26 e 23.26, rispettivamente in coincidenza con l’arrivo del Frecciarossa da Milano e dei due Intercity da Roma. Sono previste fermate anche a Scanzano e Policoro, le principali località della costa ionica lucana. Un potenziamento dell’offerta per venire incontro alle esigenze dei lucani che si spostano fuori regione, per motivi di studio o lavoro.