Estesa l’apertura dello sportello di Acquedotto Lucano a Villa d’Agri

Il sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, rende noto tramite il sul suo profilo Facebook che in seguito a sua richiesta il Comune di Marsicovetere ha ottenuto l’estensione dell’apertura dello sportello di Villa d’Agri degli uffici di Acquedotto Lucano SpA a servizio dell’intera Val d’Agri.

Ricordiamo che la richiesta si è resa necessaria per le code degli ultimi giorni agli sportelli dell’ente, in seguito alla fatturazione delle utenze precedentemente gestite dal Consorzio di Bonifica. Acquedotto Lucano SpA fa sapere che gli uffici saranno aperti oggi, e anche martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Successivamente si valuterà se estendere questa programmazione anche per ulteriori due settimane.