Ente Pro Loco Basilicata e Associazione Eventi Green insieme per la sostenibilità

In un clima di entusiasmo e cooperazione reciproca, Associazione Eventi Green ed Ente Pro Loco Basilicata Aps hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere l’organizzazione di eventi sostenibili e iniziative di sensibilizzazione comuni sul territorio lucano. Il patto è stato presentato durante la conferenza stampa tenutasi a Potenza presso il CSV – Centro Servizi Volontariato Basilicata. Antonio Bronzino, presidente CSV Basilicata, ha rivolto un plauso all’iniziativa sottilineando l’importanza di fare rete su temantiche di interesse ambientale coinvolgendo il mondo del volontariato lucano.

Questo accordo sottolinea l’impegno delle due entità a puntare alla riduzione dell’impatto ambientale degli eventi organizzati in Basilicata con una campagna di sensibilizzazione, contribuendo attivamente alla tutela dell’ambiente e promuovendo pratiche ecologiche. In questo modo, le parti coinvolte mirano a integrare gli sforzi per lo sviluppo sostenibile in Basilicata sensibilizzando le associazioni, le istituzioni e l’opinione pubblica.

Rocco Perrone, Presidente dell’Associazione Eventi Green, ha affermato: “Abbiamo una missione comune, ovvero ridurre l’impatto antropico dei nostri eventi e sensibilizzare la società civile attraverso l’adozione di buone pratiche ecologiche. Questa partnership è un passo significativo verso la realizzazione di questo obiettivo.”

Da parte sua, Rocco Franciosa, Presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps, ha sottolineato l’importanza di questo protocollo, dicendo: “Già a livello nazionale con Ente Pro Loco Italiane abbiamo avviato il percorso #prolocosostenibile2030 legato al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e la nostra visione a livello territoriale è di concentrare l’attenzione su attività di valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio culturale e turistico della Basilicata, perciò cooperare con l’Associazione Eventi Green è un’opportunità per amplificare il nostro impegno nella direzione di attività che puntano alla sostenibilità ambientale e turistica”.

Nel dettaglio, l’Associazione Eventi Green offrirà servizi per la riduzione dell’impatto antropico degli eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi coinvolgendo attivamente i territori, il mondo del volontariato e le istituzioni con la collaborazione dell’Ente Pro Loco Basilicata che sarà impegnata a diffondere le attività.

Entrambe le parti hanno anche dichiarato l’intenzione di valutare la fattibilità di progetti comuni, cercando finanziamenti a livello regionale e nazionale.

Questo protocollo d’intesa entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà una durata di ventiquattro mesi.

Emma Gagliardi, manager di eventi sostenibili dell’Associazione Eventi Green, ha concluso l’incontro dicendo: “Siamo fiduciosi che questa collaborazione porti a un significativo miglioramento nel modo in cui organizziamo e gestiamo gli eventi perché crediamo fortemente che diffondere il messaggio e pratiche ambientaliste, anche a partire dalle feste di paese e dagli eventi in Basilicata, sia fondamentale per migliorare la qualità della vita delle nostre comunità e contribuire alla lotta alla crisi climatica.”

Nel corso della conferenza il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa ha illustrato i contenuti del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero del Turismo e l’Ente Pro Loco Italiane Aps che vedrà il protagonismo delle Pro Loco lucane ed il regolamento per l’assegnazione del marchio Sagra d’Eccellenza che intende valorizzare le manifestazioni enogastronomiche e salvaguardare le sagre che promuovono i prodotti locali a marchio con un’attenzione particolare alla sostenibilità tramite buone pratiche ecologiche per la riduzione dell’impatto ambientale.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.eventigreen.it o la pagina Facebook Pro Loco Basilicata.