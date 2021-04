Eni ricerca Operatori di impianto Junior per il Centro Olio Val D’Agri

In Eni sono alla ricerca di Operatori di impianto Junior per il Centro Olio Val D’Agri che verranno inseriti nell’ambito delle attività di produzione.

Ecco l’annuncio di lavoro pubblicato sul sito di ENI:

Con chi lavorerai:

Entrerai nella realtà del Centro Olio Val d’Agri di Viggiano (COVA), l’impianto cardine delle attività di Eni in Val d’Agri, dove vengono raccolti gli idrocarburi estratti dal giacimento onshore più grande dell’Europa Occidentale.

In esercizio dal 2001 nella zona industriale di Viggiano, occupa una superficie di circa 180.000 m2 ed è il risultato dell’ampliamento del “Centro Olio Monte Alpi”. All’interno del COVA gli idrocarburi prodotti dal giacimento vengono separati in olio, gas e acque di strato. Stocchiamo l’olio greggio in appositi serbatoi per poi trasferirlo tramite oleodotto alla Raffineria di Taranto per la raffinazione. Immettiamo il gas metano desolforato, disidratato e condizionato nella rete di distribuzione nazionale Snam Rete gas attraverso una stazione di pompaggio. Infine, depuriamo l’acqua di strato dai residui di idrocarburi e di gas all’interno del COVA, per poi smaltirla nei centri di trattamento autorizzati.

Come membro del team del COVA avrai il compito di:

Assicurare che le operazioni di produzione vengano condotte in accordo ai manuali operativi ed agli standard di sicurezza

Riportare all’operatore di sala controllo le eventuali anomalie riscontrate in impianto

Svolgere attività operativa per garantire continuità di esercizio degli impianti, sulla base delle indicazioni degli operatori della Sala Controllo

Garantire la corretta esecuzione delle attività di manutenzione, dalle fasi di preparazione dell’impianto alla chiusura del permesso di lavoro, verificando l’implementazione delle procedure di sicurezza e la qualità del lavoro eseguito.

Questa è l’opportunità per te se rispondi a questi requisiti:

Diploma – verrà data priorità a quanti avranno conseguito il titolo con voto pari o superiore a 80/100

Esperienza lavorativa nel ruolo non superiore ai tre anni

Disponibilità a lavorare in turni su 24 ore, 7 giorni su 7

Conoscenza della lingua inglese

Disponibilità ad effettuare trasferte\trasferimenti presso altre sedi italiane ed estere

Verranno considerate esclusivamente le candidature che presenteranno la sezione “Informazioni Personali” compilata in tutti i campi e che avranno un CV aggiornato allegato .