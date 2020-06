“Energia sostenibile per un mondo che riparte”. Il digital talk di Eni sulla Basilicata

Sviluppo sostenibile e ripartenza economica dopo il Covid, con un’attenzione alle comunità in cui Eni opera. A partire dalla Basilicata. Questi i temi sul tavolo del digital talk organizzato dalla rivista “Orizzonti”, il 5 giugno scorso.

Con questo evento il mensile di Eni, dedicato alla Basilicata, ha voluto partecipare alla giornata mondiale dell’Ambiente. Dall’incontro, che ha visto la partecipazione di esponenti del mondo politico e intellettuale, sono emersi spunti di riflessione riguardanti sia gli scenari geopolitici post pandemia, sia le sfide generali legate alla transizione energetica. Non solo gli sviluppi globali: anche le realtà locali sono accompagnate da dinamiche che richiedono massima comprensione.







La Basilicata presenta tutti i numeri per una ripartenza basata sulla fiducia, anche grazie al basso numero dei contagi che si sono registrati nella regione. È questo il dato più rilevante emerso dall’elaborazione di Eni DataLab, che ha messo in luce quanto i lucani puntino sul turismo sostenibile per immaginare il loro futuro. Con un numero speciale, la Newsletter di Orizzonti ripercorre in modo sintetico i momenti cruciali di questo dibattitto.

https://www.eni.com/static/newsletter-orizzonti/04/index.html

https://www.eni.com/docs/it_IT/eni-basilicata/documenti/Orizzonti-Talk-05giugno2020.pdf