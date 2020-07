Emergenza Covid, il Presidente Bardi ha emanato l’ordinanza n. 28

In Basilicata i saldi inizieranno il 1° agosto e non il 2 luglio. Lo prevede l’ordinanza n. 28 del 1 luglio 2020 emanata dal presidente della Regione, Vito Bardi, sulla base della decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni il 7 maggio 2020 che ha posticipato la data di inizio dei saldi estivi. Lo scopo è quello di venire incontro alle esigenze dei commercianti in seguito all’emergenza Covid 19.







L’ordinanza è pubblicata sul supplemento ordinario del Bur n 63 del 1 luglio e sul sito della Regione.

Ieri avevamo dato notizia, dopo la conferenza delle Regioni, del posticipo inizio dei saldi dal 2 luglio al 1° agosto.