Emergenza Covid-19: Intervista all’Assessore Regionale Franco Cupparo

Al Telefono con Andrea Mario Rossi, l’assessore regionale al Lavoro e alle attività produttive Francesco Cupparo: “Basilicata e Piemonte regioni più colpite dalla crisi per via del discorso Automotive.Da domani attivi piccoli prestiti da 5.000 a 30.000 euro. Per le modalità pratiche di erogazione si può contattare Sviluppo Basilicata.

Capisco i Sindaci ma noi ieri abbiamo ottenuto risultato di contagi zero. Siamo secondi soltanto al Veneto in percentuale come numero di tamponi effettuati.

Per quanto riguarda lo Sport, il calcio in particolare, non siamo purtroppo ancora in grado di poter immaginare scenari di graduali riprese delle attività. Si potrebbe direttamente ripartire in autunno con una nuova stagione oppure concludere quella sospesa”.