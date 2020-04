Emergenza Covid-19: Intervista al sindaco di Tursi Salvatore Cosma

In videocollegamento Skype con il Sindaco di Tursi Salvatore Cosma: “Dobbiamo recuperare lo spirito di Resistenza del 2003, quando un intero popolo riuscì a vincere la battaglia per evitare la Costruzione del Deposito di Scorie Nucleari a Scanzano.

Non è il momento degli eroismi e degli individualismi: la task force si apra all’ ascolto delle migliori competenze che abbiamo in questa regione.

Guai ad abituarsi alla morte dei nostri concittadini: chiediamo il potenziamento immediato dell’ assistenza domiciliare.”