Emergenza Covid-19: Intervista al sindaco di Policoro Enrico Mascia

Al telefono con Andrea Mario Rossi, il Sindaco di Policoro Enrico Mascia: “Sull’ ospedale da campo comunicazione errata e panico ingiustificato, si tratterebbe di una struttura d’ assistenza per pazienti paucisintomatici, per intenderci quelli attualmente in Isolamento Domiciliare.

Si rende necessaria una struttura del genere soprattutto per provare ad assicurare un’assistenza completa a questi pazienti soprattutto in relazione alla gestione di eventuali patologie non correlate al Covid. Sarebbero 300 posti letto.

Voglio specificare che siamo ancora in una fase di studio di fattibilità, non vi è nulla di deciso.

Ci rimettiamo al sopralluogo dei tecnici che dovrebbe avvenire domani”.