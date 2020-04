Emergenza Covid-19: Intervista al Responsabile Nazionale Anpas Carmine Lizza

Send an email





In videocollegamento Skype con Andrea Mario Rossi, il Responsabile Nazionale ANPAS Carmine Lizza: “Conclusioni Bardi affrettate, battaglia contro il Virus ancora lunga. Troppe situazioni ancora da monitorare, a Moliterno occasione sprecata per delimitare dimensioni contagio e testare i cittadini. Sui test sierologici fuga in avanti del Sindaco di Bernalda, giusto uniformare il lavoro su tutto il territorio regionale. Ciò premesso, gravi ritardi di comunicazione e coordinamento ancora oggi da parte della task force”.