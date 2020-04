Send an email

Emergenza Covid-19: intervista a Donatella Savino per l’iniziativa “Vetrina Solidale”





L’ALBERO DELLE CARAMELLE, che appartiene ad una catena di negozi in franchising presente su tutto il Territorio nazionale.

In questi giorni hanno dato vita ad un iniziativa di solidarietà tra commercianti dal nome “Vetrina Solidale“, che ha l’intento di dare spazio attraverso la vetrina del nostro negozio anche a tutti quei commercianti che al momento, in base al decreto ministeriale, non possono aprire.





Al telefono con Andrea Mario Rossi, la titolare de “L’Albero delle Caramelle – Villa d’Agri”, Donatella Savino, ci racconta il progetto “Vetrina solidale”.