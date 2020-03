Emergenza Covid-19, il ministro Speranza: “Restrizioni estese almeno fino a Pasqua”

Le restrizioni per contenere l’epidemia di coronavirus saranno prorogate almeno fino a Pasqua. Questa è l’indicazione emersa dalla riunione con il comitato tecnico scientifico come annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Nella riunione svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. ”Il governo si muoverà in questa direzione”, spiega Speranza. L’ufficialità dovrebbe arrivare giovedì. Manca ancora la convocazione, ma si va verso tale ipotesi per il Consiglio dei ministri che dovrà decidere la proroga delle misure in scadenza al 3 aprile.