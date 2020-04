Emergenza Covid-19 a Moliterno, intervista al Dottor Cavaliere sui test alla popolazione

Send an email





Al telefono con Andrea Mario Rossi, il dottor Domenico Cavaliere racconta nel dettaglio l’indagine epidemiologica che partirà domani a Moliterno: “Si parte domani alle 8, faremo 330 test combinati al giorno, in modo tale da concludere l’ indagine Domenica. Saranno coinvolti dieci operatori sanitari della task force, con macchinari avanzati di processazione rapida.

Coinvolgeremo almeno una persona per nucleo familiare.

Si tratta di un’indagine scientifica di valenza nazionale : probabilmente dimostreremo che il Virus ha avuto comportamenti molto diversi qui al Sud, rispetto ai focolai Lombardi. Risultati attendibili e in poco tempo”.