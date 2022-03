Emergency Basilicata: raccolta farmaci per l’Ucraina

Ci siamo attivati, per raccogliere dei farmaci, sul suolo della nostra Regione. Siamo in contatto con il Dipartimento del Ministero dell’interno Rumeno, che prenderà carico le donazioni. Saranno dirottare nei campi profughi, che si stanno attrezzando nelle città di Suceava e Iasi in Romania. In questo momento storico, abbiamo bisogno di piccoli grandi gesti. Facciamo appello al grande cuore Lucano, per supportare questa iniziativa. Inizieremo da Rionero Venerdì 04 Marzo. Non possiamo che ringraziare le numerose farmacie che hanno, e stanno per aderire a questo progetto, chiaro senza “fumus”.

Vi lasciamo con questa frase che ci fa da nocchiero quotidianamente e risulta attuale:

“Ovunque c’è un uomo, c’è qualcuno che ha bisogno d’aiuto” (Seneca)

Il Comandante del Corpo Soccorso Emergency Basilicata

Dott. Salvatore Azzato