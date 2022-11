Elezioni provincia Matera, l’unico candidato è Marrese

Ora è ufficiale. Piero Marrese correrà per un secondo mandato da presidente della Provincia di Matera. Il sindaco di Montalbano Jonico – eletto per la prima volta nel 2018 – ha formalizzato la sua ricandidatura. A sostenerlo, 22 sindaci, sui 31 totali della provincia, e 156 amministratori del territorio su una platea di 378 elettori. Nessun sfidante: non sono infatti state presentate altre candidature.

”Provo emozione e commozione dinanzi a questo sostegno considerevole – ha dichiarato Marrese – E’ un supporto importante, che mi sprona a proseguire sulla strada dell’ascolto e del dialogo proficuo con i colleghi sindaci per fare della Provincia di Matera sempre più la casa dei comuni”.

Le elezioni sono in programma domenica 3 dicembre, dalle 8:00 alle 20:00.