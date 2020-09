Il Ministero dell’Interno ha diffuso poco fa il dato dell’affluenza (con la copertura di tutte le sezioni) delle ore 19.

Fino a questo momento, hanno partecipato alla consultazione elettorale circa il 30% dei cittadini aventi diritto.

Qui di seguito uno schema riassuntivo.

Non è possibile paragonare i dati alle precedenti consultazioni: l’ultima occasione in cui si votò in due giorni risale addirittura alle Elezioni Politiche del 24-25 Febbraio 2013.

Referendum (Italia) : 29,8%

Referendum (Basilicata): 24,36%

Referendum (Potenza Città): 21,36%

Referendum (Matera) : 39,55%

Elezioni Regionali

Campania: 26,41%

Liguria: 31,59%

Marche: 32,94%

Puglia: 27,49%

Toscana: 36,25%

Valle D’Aosta: 42,68%

Veneto: 35,55%

Elezioni Comunali

Italia (606 comuni) : 36,92%

Basilicata (22 comuni): 35,09%

Matera: 37,74%

Prossimo aggiornamento alle ore 23