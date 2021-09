Basilicata, Elezioni amministrative 2021: ecco i candidati e le liste presentate

IN AGGIORNAMENTO

La presentazione delle liste si è chiusa alle 12 di oggi, sabato 4 settembre 2021, a ventinove giorni dalla data del voto, il 3-4 ottobre.

In ogni Comune, all’ufficio elettorale, i candidati sindaco hanno dovuto presentare i moduli con i nomi dei candidati consiglieri che li sostengono, sottoscritti dalle firme di altri cittadini (da alcune decine a centinaia, a seconda del numero di abitanti del paese o della città).

Il voto amministrativo riguarda 26 comuni lucani, 6 della provincia di Matera: Aliano, Bernalda, Ferrandina, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pisticci e 20 comuni della provincia di Potenza: Balvano, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelluccio Inferiore, Fardella, Ginestra, Grumento Nova, Lauria, Melfi, Oppido Lucano, Paterno, Rionero in Vulture, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Teana, Tramutola, Trecchina, Viggianello.

Ci sono anche alcuni Comuni dove si profila una sfida particolare, quella per il quorum. Sono i Comuni dove c’è un solo candidato: in questo caso l’aspirante sindaco deve convincere almeno il 40% degli aventi diritto (più uno) ad andare a votare. Se non si raggiunge questa soglia il Comune viene commissariato, vale a dire affidato a un funzionario governativo, della Prefettura, che si occupa solo della ordinaria amministrazione.

Qui di seguito l’elenco dei comuni interessati. Questo articolo verrà aggiornato ogni volta che riceveremo le liste mancanti.

PROVINCIA DI POTENZA

Balvano (PZ)

Campomaggiore (PZ)

Cancellara (PZ)

Carbone (PZ)

Lista Carbone radici future

Mariano Mastropietro (Candidato sindaco)

Bloisi Antonio

Castronuovo Nicola Mario

Chiorazzo Maria

Del Monte Luca

Di Sanzo Giovanna

Girasole Gianvito

Gugliotta Giuseppe

Iannibelli Sabatino

Mitolo Giuseppe

Rardo Marianna

Lista Alternativa sociale per Carbone

Gabriele Aronne

Lista L’Altra Italia

Saverio Siorini

Castelluccio Inferiore (PZ)

Lista: “Castelluccio in comune CONTINUA”

Campanella Paolo Francesco (candidato sindaco)

Caricati Giuliana

Catalano Danilo

Celano Nicola Antonio

Crispino Sante

Forastieri Giuseppe

Gioia Annunziata

Ieno Evaristo

Sassone Giampiero

Sirufo Francesco

Fardella (PZ)

Lista “Fardella siAMO NOI “

Guarino Giuseppe (Candidato Sindaco)

Caldararo Daniele

Coringrato Luca

Cortazzi Giovanni

D’Angelo Maria Antonietta

D’Angelo Rosario

Delvecchio Antonio

Donato Marilena

Orofino Domenica

Piesco Giuseppina

Vantadoro Maria Carolina

Lista Fardella nel cuore

Mariangela Coringrato (Candidato Sindaco)

Benedetta Cirone

Giovanni Coringrato

Anna De Salvo

Domenica De Salvo

Ettore Di Sario

Dott. Giammichele Guarino

Lidia Guarino

Maria Maddalena Rosaria Liguori

Egidio Pesce detto Franco

Concetta Vitale

Lista Alternativa Sociale Italiana

Vincenzo Pippa (Candidato Sindaco)

Ginestra (PZ)

Grumento Nova (PZ)

Lista “Grumento Democratica”

Antonio Imperatrice (Candidato sindaco)

Michele Brandi

Gelsomino Dilascio

Antonio Di Maria

Anna Maria Nasca

Pino Nigri

Lucia Panzardi

Giuseppe Pricolo

Donato Samà

Giliberto Trivigno

Valeria Vertunni

Lauria (PZ)

Lista: “LAURIA RADICI E FUTURO”

Pittella Giovanni Saverio Furio (candidato Sindaco)

Boccia Rocco

Caimo Esterina

Carlomagno Lucia

Cirigliano Domenico Carlo

Di Lascio Nicolò

Forastiero Domenico

Forte Francesco

Gagliardi Bruna

Grillo Italo-Giacomo-Rito

Guerriero Lucia

Labanca Giovanni

Labanca Giulio

Nasti Aniello Gennaro

Papaleo Rosa

Viceconti Marisa

Zaccagnino Donato

Lista: “LAURIA IN COMUNE”

Rossino Antonio (candidato sindaco)

Carlomagno Egidio

Chiacchio Rosa

Cosentino Raffaella

D’Imperio Biagio

Grillo Mimma

Ielpo Antonella

Innecco Addolorata

Labanca Mariano

Mastroianni Antonio

Messuti Antonio

Papaleo Mario Rosario

Pici Giacomina Anna

Reale Giacomo

Ricciardi Giuseppe

Sisinni Annarita

Viceconti Antonella

Melfi (PZ)

Oppido Lucano (PZ)

Paterno (PZ)

Lista “SorGente. Gioia Sindaco”

Tania Gioia (candidato Sindaco)

Lucia Mastrosimone

Rossana Briglia

Pamela Colonna

Carolina Pasquariello

Antonio Mazzei

Giacomo Fran. Lavecchia

Gianluca Romeo

Nuario Fortunato

Giuseppe Sangiorgio

Rosario Coiro

Michele Cirelli

Gianmichele Restaino

Lista “Paterno, la città della Val d’Agri”

Franco Trivigno (Candidato Sindaco)

Agrigenti Rina

Bitetti Domenico

Calzoni Serena

Campiglia Mauro

Comuniello Giuseppe

De Filippo Bruno

Iuliano Antonio

Laino Giovanni Orazio

Marsicovetere Salvatore

Notarfrancesco Severino

Pietrafesa Carmen

Tortoriello Teresa

Lista “Siamo Paterno”

Michele Cimetti (Candidato Sindaco)

Guendalina D’Agrosa

Alessio Giordano

Edoardo Lacava

Rosa Laino

Elena Langone

Emilio Logiurato

Enrico Domenico Lomanto

Michele Lotierzo

Giuseppe Maulella

Antonella Milano

Giovanni Pierri

Aldo Saccende

Rionero in Vulture (PZ)

San Chirico Raparo (PZ) – Una sola lista

Lista “Il nostro paese il nostro Futuro”

Vincenzo Cirigliano (candidato Sindaco)

Angela Aloisio

Valeria Aloisio

Leonardo Berardone

Claudio Borneo

Pino Ciminelli

Antonio Continanza

Antonio Cosentino

Erica Mastrolorenzo

Samuele Paladino

San Martino d’Agri (PZ)

Mario Imperatrice (candidato sindaco)

Emanuela Barletta

Giusy d’acquaro

Fabrizio conte

Giovanni Bianculli

Enza Melfi

Filomena la grutta

Angelo maria Cudemo

Antonio Cicchelli

Filomena Vaccaro

Pasquale Robortella (candidato sindaco)

Mariapia Franco

Teresa Lammoglia

Michelangelo Russo

Giovanni albini

Salvatore manieri

Iacopo gatta

Ilaria reale

Antonio cicala

Antonio Lagrutta

Sarconi (PZ)

Giovanni Tempone (Candidato Sindaco)

Domenico Carlomagno

Giampiero Di Lascio

Roberto Forastiero

Antonello Forastiero

Donato Giovinazzo

Elisa Greco

Nicola Labanca

Donato Radesca

Valentina Sbarra

Antonella Zambrino

Massimo Celoro (Candidato Sindaco)

Laura Pansardi

Michele Latronico

Domenico Carlomagno

Alessia Busiello

Nicla Dalessandri

Lapadula Roberto

Domenico Laino

Federica Carlomagno

Rosario Florio

Teana (PZ)

Lista “La Civetta”

Vincenzo Pesce (Candidato sindaco)

Ada Di Sario

Gabriele Salvo

Andrea Di Sario

Biagio Cuccarese

Biagio Rosario Romano

Carmela Lecce

Vincenzo Francolino

Lista: “Per Teana”

Vincenzo Marino (Candidato sindaco)

Vincenzo Salvo

Vincenzo Lo Vaglio

Claudio Breglia

Nicola Di Sario

Francesca Chiara Lagala

Giuseppina Marino

Raffaella Pesce

Giuseppe Sassone

Francesco Damiani

Rosario D’Orzi

Lista: “Alternativa Sociale Italiana”

PierFrancesca Pellegrini Strigaro (Candidato sindaco)

Tramutola (PZ) – Una sola lista

Lista “Tramutola Nova”

Luigi Marotta (Candidato Sindaco)

Michele Branda

Rocco Calandriello

Lucia De Falco

Giancarlo De Marca

Alfredo Maria De Vita

Michele Di Mauro

Filomena D’Agrosa

Vito Antonio D’Onofrio

Annamaria Grieco

Maria Carmela La Salvia

Rosita Morena

Elvira Pizzuto

Trecchina (PZ)

Lista “Insieme possiamo”

Fabio Marcante (candidato Sindaco)

Agrello Rosmeri

Carlomagno Arianna

Casella Antonio

Conte Prospero

Cresci Anna

D’Imperio Giacomo

Ielpo Antonio

Orlando Giuseppina

Orrico Giovanni

Viceconti Nicoletta

Lista civica “La libertà è partecipazione”

Candidato sindaco: Antonio Nocito

Cantisani Domenico detto Mimmo

Iaria Domenico detto Stagnino

Russo Giacomo

Papaleo Mariano Biagio detto Pupo

Pisani Mauro

Liguori Francesco Raffaele detto Pannocchia

Colucci Giovanni

Viggianello (PZ)

Lista Avanti Insieme Viggianello – Rizzo Sindaco

Antonio Rizzo (candidato sindaco)

Caputo Antonio

Caputo Fabio

Caputo Vincenzo

De Filpo Pio

De Tommaso Carlo

Di Ranni Francesco

Dottore Vincenzo

Fiore Giovanni

Fiore Joseph

Marandola Agostino

Sassone Antonio

Viceconte Tony

Lista “Per Viggianello”

Propato Antonella (candidato sindaco)

Caputo Natasha

Franzese Annarita

Guadalupe Herrera

La Regina Giuseppina

Mainieri Angela

Marandola Lucia

Sproviero Angelina

Tofalo Antonella

Vanni Stefania Pia

PROVINCIA DI MATERA

Aliano (MT)

Bernalda (MT)

Ferrandina (MT)

Montescaglioso (MT)

Lista “Obiettivo Comune Montescaglioso”

Vincenzo Zito (Candidato Sindaco)

Pietro Buonsanti

Mariangela Carbone

Nunzio Carriero

Anna Cifrese

Annunziata Difesca

Nina Disanto

Donato Ditaranto

Monica Ditaranto

Francesca Fortunato

Bruno Mazzoccoli

Francesca Mazzoccoli

Giovanni Mianulli

Cosimo Mongelli

Rocco Oliva

Francesca Panico

Antonietta Tralli

Lista “La Città di tutti”

Fabio Di Sabato (Candidato Sindaco)

Claudio Clemente

Rosalba Clemente

Rocco Luigi Ditaranto

Cosimo Franco

Nunzio Locantore

Margherita Lopergolo

Giovanni Mastrodomenico

Antonello Arturo Oliva

Pasquale Oliva

Emanuele Antonio Panarelli

Maria Concetta Petrizza

Maria Primavera

Oliveto Lucano (MT)

Pisticci (MT)