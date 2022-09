Eletto il nuovo Presidente della Provincia di Potenza. E’ Christian Giordano, Sindaco di Vietri di Potenza

E’ il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, candidato della lista Pd-Movimento 5 Stelle, il nuovo presidente della Provincia di Potenza. Giordano ha vinto con 1947 voti “ponderati” di differenza rispetto al secondo classificato, Franco Genzano, sindaco di Cancellara. Determinante la scheda rossa sulla quale hanno espresso il voto sindaci e consiglieri dei Comuni con popolazione compresa tra 10mila e 15mila abitanti. Le operazioni di spoglio si sono concluse in piena notte.

Nota del Segretario regionale del Pd di Basilicata, Raffaele La Regina, su elezione di Christian Giordano a Presidente della Provincia di Potenza.

“Quella di Christian Giordano è la vittoria della politica trasparente e coraggiosa, che proietta la Basilicata nel futuro.

Battute le destre grazie ad una intesa fra PD, M5S, Art1 ed altri mondi del centrosinistra che hanno guardato con interesse a questo laboratorio.

Il Partito Democratico Basilicata ha fatto la sua parte grazie allo straordinario lavoro dei propri amministratori e delle proprie amministratrici e dei propri dirigenti politici.

Quelli che amano la propria comunità politica e che hanno compreso quanto decisiva fosse questa sfida, senza guardare al proprio orticello. Sono loro i grandi vincitori di questa sfida.

Il Pd per la qualità del proprio gruppo dirigente, delle sindache e dei sindaci che lo rappresentano, avrebbe potuto esprimere un candidato Presidente ma ha preferito – con generosità – compiere una scelta di prospettiva in ottica della costruzione di un programma ed una visione comune per la Basilicata. Uno schema che bisogna continuare a tenere aperto rendendolo inclusivo e vincente.

Una grande prova di compattezza nella città di Potenza, nei grandi e piccoli centri della nostra Basilicata.

Con Arduino Lospinoso, Carlo Rutigliano, Carmine Lombardi e tutto il gruppo dirigente abbiamo fatto in modo che le divisioni del presente non condizionassero il futuro della nostra Regione che deve necessariamente tornare al centrosinistra unito per potersi riscattare.

Intanto la Provincia di Potenza diventerà un laboratorio politico nazionale e bisognerà lavorare intensamente per rilanciarla.

Doveroso ringraziare Rocco Pappalardo per aver traghettato l’ente in mesi difficilissimi ed a Rocco Guarino che cede il proprio testimone a Christian.

Adesso serve continuare a lavorare così, strada per strada con l’unità di questi giorni, e andare a vincere affinché il 25 settembre rappresenti un 25 aprile per la Basilicata”.