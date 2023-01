Efficienza energetica, Ass. Latronico: “la Regione sta attuando una rivoluzione sostenibile”

L’Assessore all’Ambiente ed Energia Cosimo Latronico è intervenuto ieri a Potenza, presso l’Aula Magna dell’Università della Basilicata, a un appuntamento della Campagna di formazione e sensibilizzazione per le PMI sulle tematiche dell’efficienza energetica e, in particolare, dell’esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi.

La Campagna, realizzata dall’ENEA di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, vede in primo piano proposte e strumenti in grado di superare le barriere tecniche ed economiche che ostacolano l’implementazione delle politiche di efficienza energetica e le soluzioni utili al raggiungimento della transizione energetica dei vari comparti produttivi.

“Le piccole e medie imprese – ha detto l’assessore Latronico – sono parte attiva nella sfida energetica e climatica. In generale, le stime pubblicate dalla stessa ENEA riferiscono di consumi energetici, da parte delle PMI, che vanno ben oltre il 13% (media europea) della domanda totale di energia nazionale. Oggi più che mai il consumo energetico è un tema cruciale per le aziende, di conseguenza l’attuazione di misure di efficientamento energetico è una priorità, sia dal punto di vista economico che ambientale. Le aziende più “energivore” per la specificità dei propri processi produttivi – ha evidenziato l’assessore Latronico –

sono le prime ad essere penalizzate, ma sono anche le prime che devono contribuire alla ricerca di sistemi efficienti ed affidabili. Ogni intervento di miglioramento dell’efficienza energetica è un prezioso contributo alla transizione energetica. Si tratta di una strategia win-win, tutti i soggetti coinvolti sono favoriti.

Una leva essenziale è, dunque, lo sviluppo di una cultura energetica industriale flessibile e innovativa. E’ fondamentale che ogni azienda si doti di piani energetici strutturati.

Le PMI hanno l’opportunità di accedere a vari incentivi pubblici, sia statali che regionali, per l’attuazione di interventi di efficientamento energetico: Incentivi GSE, fondi FESR, PNRR. Dal canto suo – ha annunciato Latronico – la Regione sta attuando una vera e propria rivoluzione sostenibile, implementando e incentivando progetti finalizzati all’autosufficienza energetica, massimizzando il consumo locale e abbattendo i costi energetici per cittadini e imprese. Risale a questi giorni la pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde nelle aree industriali dismesse. Si tratta di una misura finanziata nell’ambito della Missione 2 del PNRR. Sarà, inoltre, sostenuta e stimolata – ha detto infine Latronico – la creazione di Comunità Energetiche. La costituzione di comunità energetiche tra aziende, rappresenta un valido strumento di sostenibilità condivisa, di diffusione di una nuova cultura energetica che rafforza il rapporto locale tra prosumer e consumatori finali, godendo dei vantaggi della filiera corta dell’energia”.