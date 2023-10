E’ l’energia pulita la chiave per il turismo di domani

Energia pulita e bellezze paesaggistiche da valorizzare. Ieri pomeriggio (mercoledì 4 ottobre), nella sede del Comune di Lauria, il vicesindaco Giulio Labanca e Andrea Cicero, responsabile delle centrali idroelettriche area Sud di Enel Green Power, hanno sottoscritto un accordo per la valorizzazione turistico-naturalistica delle aree attigue all’invaso del Cogliandrino che è parte integrante della centrale idroelettrica di Castrocucco.

Grazie a questo accordo, e grazie alle aree messe a disposizione da Enel Green Power, il Comune di Lauria potrà perseguire la valorizzazione naturalistica, turistica e sportiva dell’invaso artificiale di Masseria Nicodemo e delle aree adiacenti. Enel, oltre a mettere a disposizione le aree, nell’ambito del suo programma “I cammini dell’acqua e dell’energia” ha realizzato lungo i percorsi naturalistici una staccionata e alcune panchine.

Subito dopo la firma dell’accordo tutti i presenti hanno visitato i sentieri già realizzati da Enel Green Power e ceduti al comune di Lauria.

“Sempre più di frequente in tutt’Italia, le nostre centrali sono al centro dell’attenzione e della partecipazione di comunità, associazioni, aziende e istituzioni – ha dichiarato Andrea Cicero durante la visita all’invaso – Siamo convinti che le centrali idroelettriche non debbano essere mondi nascosti, ma realtà permeabili e disponibili alla società civile, di cui fanno parte, e per cui lavorano e producono”.

Il lago di Cogliandrino “è uno scrigno che racchiude due importanti risorse: acqua ed energia. Temi che, oggi, rivestono un’importanza strategica – lo dichiara l’assessore all’ambiente di Lauria, Ester Caimo -. Grazie alla continua e incessante interlocuzione con Enel, proprietaria delle aree attigue al lago, abbiamo immaginato di dare un primo segnale di attenzione ad un posto di straordinaria bellezza”.