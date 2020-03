E’ in aumento la violenza contro le donne, maggiore collaborazione tra i due sessi

La violenza contro le donne rappresenta “ un problema di salute di proporzione globali enormi”.

Sono state tante e diverse le iniziative in tutta Italia in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche in BASILICATA la ricorrenza non è stata inosservata. Le varie associazioni di categorie hanno distribuito volantini in tutti gli esercizi commerciali per ricordare gli abusi che ogni giorno subiscono le donne, che negli ultimi tempi sta registrando un preoccupante aumento, e che sulla maggiore parte dei casi vengono perpretati in ambito familiare.

L’abuso fisico è un problema Sanitario che colpisce il 35% delle donne in tutto il mondo e, cosa ben più grave, è che ad infliggere la violenza sia nel 30% dei casi un partner intimo. Una battaglia che va combattuta soprattutto sul terreno della cultura e della legalità. Il primo passo per combattere gli abusi sulle donne è la promozione di una cultura della non violenza. Un rispetto dei diritti della persona che va coltivato attraverso l’educazione e il dialogo tra uomini e donne. Il nostro eccellente sistema sanitario mette a disposizione di tutte le donne italiane e straniere, una rete di servizi sul territorio, ospedalieri e ambulatoriali, socio-sanitari e socio-assistenziali, anche attraverso strutture facenti capo al settore materno-infantile, come ad esempio il consultorio familiare, al fine di assicurare un modello integrato di intervento.





Dico: La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata…

GIULIA GIARLETTA

Fonte: Salute della donna-La Nuova del Sud