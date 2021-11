Due milioni di Euro del P.O. Val d’Agri da investire sull’Ospedale di Villa d’Agri

Si è tenuto a Villa d’Agri un incontro informale, voluto dal Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala, tra i Rappresentanti delle Istituzioni Regionali, oltre al Presidente Cicala presente anche il Consigliere Aliandro, circa 20 Sindaci del Distretto Sanitario Val d’Agri e una nutrita rappresentanza di personale medico.

Si è discusso per dare una risposta concreta di carattere sanitario a tutta la comunità, in particolare sulla possibilità di utilizzo dei fondi per nuovo personale sanitario e l’acquisto di attrezzature utili all’ efficientamento del Presidio Ospedaliero.

Ai nostri microfoni il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala, Il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri e il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala.

Gli inviati Andrea Mario Rossi e Gianfranco Grieco: