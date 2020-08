Doppia scossa di terremoto nei pressi di Sarconi e Moliterno

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Basilicata alle ore 15:34 di oggi, venerdì 7 agosto 2020. Epicentro a Castelsaraceno, in provincia di Potenza, ipocentro a 23 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 7 km da Castelsaraceno, 9 km da Sarconi, 9 km da Moliterno, 12 km da Spinoso. Sempre questa mattina alle ore 10,52 è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 2.1. Al momento non si registrano danni a cose o persone.