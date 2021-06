Donato un sanificatore ad ozono alla RSA “La Saggezza “ di Marsico Nuovo

Questa mattina nell’accogliente patio della Casa di Riposo per anziani “la Saggezza” di Marsico Nuovo, il Rotary Club Val D’Agri ha donato alla struttura un generatore di ozono per la sanificazione di ambienti.



Hanno presenziato alla cerimonia di consegna il dr. Angelo Petrocelli, Presidente del Club valdagrino accompagnato da una qualificata delegazione del sodalizio medesimo, il sindaco di Marsico Nuovo d.ssa Gelsomina Sassano, il dr. Donato Donnoli già Governatore del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, il Consigliere Regionale Gianuario Aliandro e la S.ra Sabatella in rappresentanza della SNC che cura la gestione della struttura.

Il dr. Petrocelli nel suo intervento ha sottolineato l’azione solidaristica del Club Rotary che, nel corso di un anno rotariano particolarmente difficile come quello in corso, si è concretizzata con una serie di “service” a favore di strutture del territorio. Quella odierna ha continuato, è solo l’ultima delle iniziative di servizio deliberate dal Consiglio Direttivo e realizzate nel corso del suo mandato annuale prossimo alla scadenza, delle quali hanno beneficiato in successione l’ADI (Assistenza Domiciliare integrata)- ambito Val D’Agri con una duplice donazione di test genetici rapidi, l’Istituto Tencico Agrario di Villa D’Agri con la donazione di 14 tablet da utilizzare per la DAD, l’Hospice oncologico “Il Mandorlo” di Viggiano al quale sono stati donati un elettrocardiografo ed una sterilizzatrice ed in ultimo, la Casa di Riposo per Anziani ospitante. In conclusione afferma che la donazione vuole essere anche un segno di riconoscimento per l’ottimo servizio svolto da “La Saggezza” e, contestualmente, del ruolo svolto in generale dalle case di riposo per anziani che assume un elevato valore sociale.

Il Past Governor dr Donnoli nel suo breve intervento, richiamando le sue origini marsicane oltre che ha dichiararsi compiaciuto per la scelta della Casa di riposo destinataria della donazione, si è soffermato sul ruolo svolto dai singoli Club Rotary nei territori di rispettiva competenza, caratterizzato da un’azione capillare e continua, fatta di eventi culturali, convegni, incontri , ma soprattutto di servizio e solidarietà attraverso iniziative che secondo gli insegnamenti rotariani non debbono essere interpretati come beneficienza.

Il consigliere Regionale Aliandro, peraltro anche socio del Rotary, ha evidenziato il valore dell’iniziativa che, nell’occasione vuole essere anche simbolico.

Il sindaco di Marsico Nuovo d.ssa Sassano ha sentitamente ringraziato il Rotary che, con la donazione del sanificatore, ha privilegiato una struttura del proprio comune la cui attuale gestione affidata alla SNC “La Saggezza” ha assicurato, in periodo pandemico, un servizio sanitario e socio-assistenziale di rilievo.

Ha conluso l’incontro la s.ra Sabatella che, a nome della SNC ospitante, ha rinnovato i ringraziamenti al Rotary Club Val D’Agri per la donazione ricevuta da ritenere quanto mai opportuna, in considerazione del periodo pandemico tuttora in corso ed assicura un utilizzo proficuo del sanificatore per una maggiore salvaguardia della salute degli ospiti della Casa di Riposo.

Il Presidente

Angelo Petrocelli