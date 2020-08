Donare sangue in estate: un gesto ancora più importante

«È importante che tutte le persone in buona salute tra i 18 e i 65 anni siano consapevoli dell’importanza del gesto prezioso del dono e contribuiscano con la loro solidarietà a garantire la continua disponibilità di sangue anche durante questi mesi di caldo eccessivo».

Con queste parole il Centro Nazionale Sangue, AVIS, Croce Rossa Italiana, FIDAS e FRATRES, assieme ad ALT (Associazione per la Lotta alla Talassemia) e UNITED (Unione Associazioni per le Anemie Rare la Talassemia e la Drepanocitosi) hanno rivolto un appello alla solidarietà dei cittadini.

La sezione Avis di Marsicovetere, da sempre attenta a questo, ricorda che donare sangue è sempre una buona idea. Soprattutto nel periodo estivo. Con questo messaggio, vogliamo anche quest’anno lavorare sulla prevenzione dei cali delle scorte in estate. Le vacanze sono un periodo felice per chi è in salute, ma le partenze, i viaggi, la concomitanza con maggiori spostamenti in auto (e quindi con possibili sinistri stradali) richiedono la massima attenzione.

Vieni a donare.







Il bisogno di sangue non si ferma mai: ogni giorno 1.800 persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere. Perciò è importante dare il proprio contributo anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come questo.

Nonostante il coronavirus l’appello che Avis fa è chiaro: vieni a donare sangue.

Le misure per la prevenzione della diffusione del coronavirus prevedono tre casi in cui bisogna aspettare 14 giorni prima di poter donare:

Se siamo entrati in contatto con soggetti risultati positivi al tampone; Se abbiamo contratto il virus, siamo guariti e/o abbiamo completato l’eventuale terapia farmacologica; Quando rientriamo da un soggiorno nella Repubblica Popolare Cinese.

Il coronavirus non può fermare la raccolta di sangue. La vita di troppe persone dipende da tutti noi donatori.

Perciò ti aspettiamo martedì 4 agosto, dalle ore 07:30, alla sede Avis di Marsicovetere che è ospitata presso il Kiris Hotel.