Don Thomas Sojan John nuovo parroco di Grumento Nova

La cerimonia si è svolta domenica 20 febbraio. Le parole del Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice:

“Una bella giornata di Fede per l’investitura a Parroco della Comunità religiosa “Sant’Antonino Martire” di Grumento Nova per Padre Thomas. Solenne la Cerimonia presieduta dall’Arcivescovo di Potenza Mons. Salvatore Ligorio con una grande e sentita partecipazione di fedeli.

A Don Thomas Sojan John l’augurio da parte di tutti noi per questo importante inizio di cammino insieme”.