Domani riapre l’Ufficio postale di Paterno

A partire da domani, 18 agosto, torna operativo l’ufficio postale di Paterno. Lo comunica Poste Italiane, a seguito di un periodo di temporanea chiusura per consentire lavori di ristrutturazione.







Il rinnovato edificio, offre spazi più accoglienti per personale e cittadini, la struttura inoltre dispone di un moderno impianto di condizionamento dell’aria e di un impianto di videosorveglianza. Mette a disposizione dei clienti 3 sportelli, una sala consulenza e un ATM-Postamat in funzione 24 ore su 24 e sette giorni su sette per prelevare denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Poste Italiane ricorda infine alla clientela che l’Ufficio Postale di Paterno riapre secondo il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.