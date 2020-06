Distanze, mascherine e viaggi: le regole anti-covid ancora in vigore

Il dubbio comincia a serpeggiare anche tra gli esperti di varia estrazione medica. Come i 10 firmatari (tra questi Alberto Zangrillo, Massimo Clementi, Donato Greco, Matteo Bassetti, Giuseppe Remuzzi) di una contestata lettera in cui si parla di «virus in ritirata». E cioè che le regole attuali di contrasto al Covid non sono proporzionate al rischio reale e andrebbero aggiornate. Un convincimento fatto proprio da una fetta della popolazione italiana che sembra aver abbassato un po’ la guardia sull’uso delle mascherine e sulle norme previste sul distanziamento. Al di là degli assembramenti da movida registrati un po’ ovunque. Per non parlare di casi limite come quello dell’autista di Ivrea malnenato da un gruppo di ragazzi rimproverati per essere saliti senza mascherine sul bus.

Le regole e i divieti in vigore

Malgrado le scelte di comportamento dei singoli, restano le norme. E queste dicono che lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, resta fino al 31 luglio 2020. Le misure di contenimento del Covid sono quelle confermate nell’ultimo Dpcm, quello dell’11 giugno, ispirate dagli esperti del Comitato tecnico scientifico con i quali si relaziona il governo. E restano valide fino al 14 luglio. Vediamo quali sono le regole e i divieti principali.

Mascherine e distanziamento

Resta l’obbligo di usare mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (negozi, bar, ristoranti, musei, parrucchieri, centri estetici ecc), inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni (anche all’aperto) in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro. Distanziamento fisico e igiene costante e accurata delle mani restano «invariate e prioritarie».

Divieto di uscita per chi ha la febbre

Chi ha febbre maggiore di 37,5° deve restare a casa contattando il proprio medico curante.

Divieto di assembramento

L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.