Disagi per il forte vento in Val d’Agri, danni a diversi fabbricati e mezzi

Disagi per il forte vento anche in Val d’Agri, dove da ieri mattina le raffiche non hanno dato tregua all’intero territorio creando non pochi disagi alla popolazione. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villa d’Agri sono a lavoro da diverse ore alle prese con pali della pubblica illuminazione abbattuti dal vento e diverse coperture di abitazioni spazzati via dalle folate. Una in particolare, quella della sede della Pubblica Assistenza PC Val d’Agri che è stata danneggiata come si evince dalle foto pubblicate sul profilo social dell’associazione. Anche alcuni mezzi pubblicitari sono stati capovolti dal vento. Fortunatamente non si registrano danni a persone