“Di campo, di bordo, di siepe”: Sabato 4 Febbraio l’inaugurazione della mostra fotografica a cura di Miko Somma

MARSICOVETERE – Sabato 04 febbraio alle ore 18, presso la biblioteca comunale di Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ), sarà inaugurata una mostra fotografica a cura di Miko Somma dal titolo “Di campo, di bordo, di siepe – piccoli e sconosciuti piccoli capolavori floreali”.

La mostra avrà come oggetto una documentazione fotografica della ricca floristica spontanea della Valle dell’Agri e della regione.

L’ iniziativa è rivolta pedagogicamente agli studenti di scuole primarie e secondarie, nonché a tutti i cittadini.

Oltre 60 scatti a documentare senza finalità enciclopediche non una mera esposizione di quei piccoli capolavori spontanei che guardiamo, senza mai osservare davvero, quanto un inno alla conservazione ambientale da trasmettere alla curiosità dei giovani fruitori della mostra, realizzata in collaborazione con il comune di Marsicovetere ed il locale plesso scolastico omnicomprensivo.

Scopo della mostra infatti è stimolare la curiosità e l’amore verso quell’Ambiente a noi più prossimo, a torto giudicato minore e scontato di fronte ai grandi contenitori ambientali dei parchi nazionali, eppure ricchissimo di una biodiversità da tutelare attraverso la conoscenza e la volontà di preservarlo nell’uso che l’uomo ne fa già, sì da innescare una domanda di tutela da parte dei giovani verso gli adulti.

Ogni giorno l’autore accoglierà una o più classi con cui intavolare non una lezione, ma una riflessione comune con studenti ed insegnanti che si spera seguita da “uscite in campo” per ricercare dal vivo proprio quei piccoli capolavori.