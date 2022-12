Danza Sportiva: Monica Falcone ai Campionati del Mondo in Grecia

Lo scorso 2 dicembre si è disputato ad Atene il Campionato del mondo di Latin style. In rappresentanza dell’Italia anche Monica Falcone, giovanissima ballerina della scuola di ballo “Arthemia Danza” di Lagonegro, diretta dalla maestra Andreana Camodeca.

Alla sua prima esperienza in una gara di tale portata, Monica è riuscita a superare tre eliminatorie piazzandosi al tredicesimo posto su oltre novanta partecipanti, sfiorando per una sola croce il turno di semifinale. Un risultato tanto importante quanto inaspettato se si pensa che l’atleta lagonegrese ha intrapreso il suo percorso agonistico appena due anni fa ed ha già conquistato il primo posto al Campionato Italiano classe C 2021, un settimo posto al Campionato Italiano classe B 2022 oltre che numerose vittorie in competizioni nazionali.

A Monica e a tutte le ballerine della scuola “Arthemia Danza” di Lagonegro le vive e sincere congratulazioni da parte di tutta la nostra redazione.

Avanti per un futuro di nuove vittorie!

Qui di seguito alcune immagini della rassegna iridata.