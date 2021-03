Dantedí: il sommo poeta omaggiato dal Liceo Classico di Viggiano nel sito archeologico di Grumentum

Il canto è dedicato al sito archeologico di Grumentum nell’Alta Val d’Agri, vasto territorio in cui è ubicato anche il Liceo Classico di Viggiano. I resti archeologici della città di Grumentum si trovano nel cuore dell’Appennino lucano, in un contesto che va dal lago Pertusillo fino al Sacro monte di Viggiano. La città di Grumentum è nota come uno dei principali centri della Lucania romana: citata da numerose fonti letterarie antiche. L’abitato si sviluppa a partire dagli inizi del III sec. a.C e vede l’impianto di una colonia romana nella metà del I sec. a.C.. Nel corso del I secolo d.C. la città venne monumentalizzata con la realizzazione di tutti i complessi architettonici principali, ancora oggi ben visibili: teatro, domus con mosaici, anfiteatro, terme, foro. Tra i monumenti l’anfiteatro, ubicato in posizione periferica rispetto all’abitato antico, con i suoi ordini di gradini e setti radiali, evoca propriamente il saldo edificio della rosa-anfiteatro in cui si trovano i Beati del Paradiso dantesco, disposti nell’estasi contemplativa della città celeste e del trionfo della Vergine.

Liceo Classico di Viggiano – classe 2A

Dante – Mario Micco

Beatrice – Rossana Latorraca

San Bernardo – Matteo Moscogiuri

Beati – Giulia Abelardo

Letizia Damiani

Carmen Giannini

Vincenzo Lapadula

Stefania Mastrangelo

Maddalena Rinaldi

Emilio Rossi

Santina Sacco

Foto: Alfredo Lauletta

Montaggio: Rossana Latorraca